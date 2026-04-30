A.O. Smith prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la faiblesse des ventes en Chine et en Amérique du Nord

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A.O. Smith AOS.N a annoncé jeudi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations de Wall Street, en raison d'une demande atone pour les chauffe-eau sur ses principaux marchés, en Chine et en Amérique du Nord. La hausse des coûts des matières premières liée aux droits de douane imposés par l'administration du président américain Donald Trump a continué de peser sur lesmarges de l'entreprise, ajoutant à la pression dans un contexte de ralentissement de la demande.

* Le directeur général Steve Shafer a déclaré que les performances en Amérique du Nord avaient été affectées par une demande plus faible que prévu pour les chauffe-eau résidentiels et par des perturbations temporaires liées aux conditions météorologiques sur le site de l'entreprise à Ashland City, dans le Tennessee.

* L'action du fabricant d'équipements de traitement de l'eau a chuté de près de 4% dans l'après-midi.

* La société, basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action compris entre 3,70 et 4,00 dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux prévisions des analystes, qui s'élèvent à 3,98 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les ventes du premier trimestre dans le reste du monde, y compris en Chine et en Inde, ont reculé de 11% par rapport à l'année précédente, à 200,7 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires trimestriel total a reculé de 2% par rapport à l'année précédente, s'établissant à 945,6 millions de dollars, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 977,7 millions de dollars.

* Le bénéfice net du trimestre s'est établi à 118 millions de dollars, soit 85 cents par action, contre 136,6 millions de dollars, soit 95 cents par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 94 cents par action.