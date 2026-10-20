3M revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la maîtrise des coûts et à des hausses de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conglomérat industriel 3M MMM.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice, grâce à des mesures de maîtrise des coûts et à une hausse des prix qui ont soutenu ses marges, tandis que ses activités dans les domaines de la sécurité et de l'industrie ont continué de faire preuve de résilience.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 9,10 et 9,15 dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure de 8,80 à 8,95 dollars.