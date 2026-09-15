3M et DuPont doivent faire face à une action en justice intentée par les pompiers du Connecticut concernant les « substances chimiques éternelles »

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par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a déclaré mardi que plus de 20 défendeurs, dont 3M MMM.N , DuPont DD.N et Honeywell HON.O , doivent répondre aux plaintes déposées par des pompiers du Connecticut qui affirment que leur équipement de protection était contaminé par des « substances chimiques éternelles » toxiques augmentant leur risque de cancer.

Les avocats de 13 organisations syndicales de pompiers et de 12 pompiers à titre individuel ont déclaré que les « tenues d’intervention », qui protègent contre la chaleur extrême et les flammes, avaient permis la migration de ces substances chimiques par absorption cutanée, ingestion et inhalation. Ils ont qualifié le recours collectif proposé le premier à cibler exclusivement les équipements de pompiers contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS.

Le juge fédéral Alvin Thompson, à Hartford, dans le Connecticut, a estimé que les syndicats disposaient d’une qualité pour agir « en tant qu’organisation » afin de réclamer des dommages-intérêts, et que les pompiers pouvaient demander des dommages-intérêts et un suivi médical même s’ils ne présentaient aucun symptôme apparent de cancer ou d’autres maladies.

Le juge a également estimé que les plaignants avaient suffisamment démontré que 3M, l’un des plus grands fabricants de PFAS, avait l’obligation d’avertir des risques et s’était rendu coupable de négligence.

Selon la plainte, les PFAS présents dans les équipements de protection des pompiers comprenaient le matériau réfléchissant Scotchlite de 3M et le Kevlar de DuPont, tandis que Honeywell fabriquait des tenues d’intervention. Certaines responsabilités de DuPont incombent désormais à deux sociétés issues de la scission, Chemours CC.N et Corteva CTVA.N .

Les avocats de 3M, DuPont, Chemours, Corteva et Honeywell n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Jennifer Sclar, avocate des plaignants, a déclaré que cette décision était importante car elle reconnaissait que l’exposition prolongée aux PFAS provenant des tenues d’intervention justifiait la qualité pour agir.

LES PFAS SONT LARGEMENT UTILISÉS

En demandant le rejet des plaintes, 3M a fait valoir qu’il n’existait aucune allégation plausible établissant un lien entre le Scotchlite et les équipements des pompiers, tandis que d’autres défendeurs ont fait valoir qu’il n’y avait aucune allégation selon laquelle ces équipements « n’auraient pas rempli leur fonction de protection des pompiers contre les dangers liés à la lutte contre les incendies ».

Le procès a débuté en juin 2024.

Les PFAS sont présents dans des centaines de produits de consommation et à usage professionnel, notamment les cosmétiques, les poêles antiadhésives et les vêtements résistants aux taches.

Ils sont connus sous le nom de « substances chimiques éternelles » car ils ne se dégradent pas facilement dans le corps humain ni dans l’environnement. Les PFAS ont également été associés à une augmentation du taux de cholestérol, à un faible poids à la naissance et à une réponse immunitaire réduite aux vaccins.

En 2023, DuPont, 3M et deux autres entreprises ont conclu des accords à hauteur de plus de 11 milliards de dollars pour régler des plaintes selon lesquelles les mousses anti-incendie et d’autres produits contenant leurs PFAS avaient pollué l’eau potable. Aucune d’entre elles n’a reconnu avoir commis de faute.