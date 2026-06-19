2CRSi prévoit de répondre à Grizzly Research ce soir

Réagissant à la publication de Grizzly Research, qui a fait s'effondrer son cours de Bourse de 43% à 25,4 EUR jeudi, 2CRSi annonce l'organisation d'un webinaire d'information ouvert à tous les investisseurs et actionnaires ce vendredi à 18h00, au cours duquel la société présentera ses premiers éléments de réponse.

En attendant, le fabricant de serveurs haute performance et écoénergétiques affirme que la publication de Grizzly s'inscrit dans "une démarche de vente à découvert activiste, assumée par son auteur", lequel a un intérêt financier à la baisse du cours du titre visé.

"Une telle démarche repose par nature sur une asymétrie immédiate : la diffusion publique d'un rapport à charge vise à provoquer une réaction de marché brutale avant même que la société visée n'ait pu répondre de manière complète et documentée", met en avant 2CRSi.

Pour rappel, Grizzly Research a publié jeudi matin une analyse dans laquelle il indiquait soupçonner fortement que la majorité des revenus et des annonces de contrats de 2CRSi "reposent sur une présentation gravement trompeuse de la réalité, orchestrée via des parties liées non divulguées".

S'il reconnaît que la vente à découvert est une "opération de marché licite, mais encadrée", 2CRSi rappelle que "la diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans le but d'influencer le cours est prohibée et peut constituer une manipulation de marché".

"C'est au regard de cette limite que 2CRSi entend, en saisissant l'Autorité des marchés financiers, faire apprécier la publication de Grizzly Research et établir le caractère inexact des informations concernées dans sa réponse circonstanciée à venir", prévient-il.

La société "conteste la construction de cette publication, fondée sur des interprétations, des rapprochements et des extrapolations qu'elle estime trompeurs, et y répondra de manière circonstanciée dans un communiqué détaillé qu'elle publiera d'ici ce soir".