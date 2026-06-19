 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

2CRSi prévoit de répondre à Grizzly Research ce soir
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 15:40

Réagissant à la publication de Grizzly Research, qui a fait s'effondrer son cours de Bourse de 43% à 25,4 EUR jeudi, 2CRSi annonce l'organisation d'un webinaire d'information ouvert à tous les investisseurs et actionnaires ce vendredi à 18h00, au cours duquel la société présentera ses premiers éléments de réponse.

En attendant, le fabricant de serveurs haute performance et écoénergétiques affirme que la publication de Grizzly s'inscrit dans "une démarche de vente à découvert activiste, assumée par son auteur", lequel a un intérêt financier à la baisse du cours du titre visé.

"Une telle démarche repose par nature sur une asymétrie immédiate : la diffusion publique d'un rapport à charge vise à provoquer une réaction de marché brutale avant même que la société visée n'ait pu répondre de manière complète et documentée", met en avant 2CRSi.

Pour rappel, Grizzly Research a publié jeudi matin une analyse dans laquelle il indiquait soupçonner fortement que la majorité des revenus et des annonces de contrats de 2CRSi "reposent sur une présentation gravement trompeuse de la réalité, orchestrée via des parties liées non divulguées".

S'il reconnaît que la vente à découvert est une "opération de marché licite, mais encadrée", 2CRSi rappelle que "la diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans le but d'influencer le cours est prohibée et peut constituer une manipulation de marché".

"C'est au regard de cette limite que 2CRSi entend, en saisissant l'Autorité des marchés financiers, faire apprécier la publication de Grizzly Research et établir le caractère inexact des informations concernées dans sa réponse circonstanciée à venir", prévient-il.

La société "conteste la construction de cette publication, fondée sur des interprétations, des rapprochements et des extrapolations qu'elle estime trompeurs, et y répondra de manière circonstanciée dans un communiqué détaillé qu'elle publiera d'ici ce soir".

Valeurs associées

2CRSI
25,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 17:19

    Ce fond n'en est pas à son coup d'essai.. et on laisse faire, et ils gagnent chaque fois qu'ils aient tort ou raison. Bravo!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cérémonie en hommage à Marjane Satrapi au Père-Lachaise à Paris
    Cérémonie en hommage à Marjane Satrapi au Père-Lachaise à Paris
    information fournie par AFP Video 19.06.2026 17:12 

    Les actrices Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Golshifteh Farahani ou encore l'humoriste Sophia Aram arrivent au crématorium du Père-Lachaise à Paris pour la cérémonie en hommage à Marjane Satrapi, l'autrice franco-iranienne de "Persepolis" décédée à l'âge ... Lire la suite

  • Vue aérienne du refuge du Parmelan à Dingy-Saint-Clair, au-dessus d'Annecy, le 11 août 2021 en Haute-Savoie ( AFP / Hassan AYADI )
    "Toilette de chat": les refuges en montagne inquiets pour leur ressource en eau
    information fournie par AFP 19.06.2026 17:12 

    Ni source, ni rivière, ni lac, et une fréquentation en plein boom: au refuge de montagne du Parmelan (Haute-Savoie), la vaisselle se fait à l'eau de pluie et, réchauffement climatique oblige, "chaque litre compte". Pour ne pas tomber en panne sèche et éviter une ... Lire la suite

  • Canicule: aménagement horaires dans 784 écoles et collèges en France (ministre)
    Canicule: aménagement horaires dans 784 écoles et collèges en France (ministre)
    information fournie par AFP Video 19.06.2026 17:12 

    Un total de 784 écoles et collèges, sur 60.000 établissements scolaires en France, ont décidé d'aménagements horaires, alors qu'une vague de chaleur submerge la France avec 53 départements en vigilance orange canicule, annonce le ministre de l'Education nationale ... Lire la suite

  • soitec 2 (Crédit: / Soitec)
    JP Morgan franchit en hausse le seuil des 5% de Soitec
    information fournie par Zonebourse 19.06.2026 17:11 

    JP Morgan Chase a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Soitec à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché, peut-on lire vendredi dans un avis diffusé sur le site de l'AMF. En date de mercredi dernier, la banque d'investissement américaine détenait ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 434,61 -0,39%
Pétrole Brent
80,23 +1,22%
KALRAY
8,55 -7,67%
2CRSI
25,4 0,00%
TOTALENERGIES
71,14 +1,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank