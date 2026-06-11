2CRSi Edge et Calyos s'associent

La filiale de 2CRSi et la société technologique belge ont dévoilé une association destinée à "apporter le calcul IA au plus près du terrain".

Leur collaboration technique sera axée sur l'intégration de technologies de refroidissement passif à deux phases dans des plateformes de calcul haute densité, conçues pour être déployées dans des environnements contraints et non contrôlés.

Le communiqué de presse précise que " les systèmes de calcul haute performance deviennent une infrastructure critique, tant pour les applications civiles que de défense. Cependant, l'augmentation de la densité de calcul, en particulier avec les dernières plateformes GPU, génère d'importantes contraintes thermiques et énergétiques, limitant le déploiement en environnements edge, mobiles ou difficiles".

Le refroidissement peut ainsi représenter une part importante de la consommation énergétique totale d'un système, en introduisant, en outre, une complexité accrue (pompes, ventilateurs...). Répondre à ces contraintes est une exigence clé pour permettre le déploiement de systèmes résilients, économes en énergie et facilement déployables.

De son côté, 2CRSi apportera son expertise dans la conception et la fabrication de systèmes de calcul haute performance et économes en énergie, et 2CRSi Edge apportera son expertise dans la conception et la fabrication de plateformes GPU durcies, conçues pour fonctionner en dehors des centres de données traditionnels.

Calyos développe des technologies de refroidissement passif à deux phases, à l'origine issues des applications spatiales, aujourd'hui déployées dans les secteurs automobile, énergétique, informatique et de défense.

La collaboration entre les deux sociétés doit permettre de combiner deux savoir-faire.