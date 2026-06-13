Olivier Giroud a des fourmis dans les jambes

Le moment de se rappeler qu’une immense page s’est tournée. Pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010, Olivier Giroud s’apprête à regarder l’équipe de France disputer un tournoi majeur sans lui . Une drôle de sensation pour celui qui officie comme consultant pour la BBC tout au long du tournoi. « Aujourd’hui, je profite de ce tournoi dans un rôle différent , a-t-il confié à son nouvel employeur. Je mentirais si je disais que jouer pour la France ne me manque pas, et j’ai ressenti de la nostalgie cette semaine en repensant à ces tournois passés, mais ce n’est pas comme si j’avais des regrets de ne pas être avec eux cette fois-ci. »

Une retraite internationale prise au bon moment

S’il assure espérer voir la bande de Deschamps broder une troisième étoile sur le maillot frappé du coq, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ne regrette pas son choix de quitter le navire voilà deux ans . « La France reste bien sûr mon équipe. Je suis le plus grand fan de l’équipe de France et je leur souhaite tout le succès possible, mais 2024 était le bon moment pour moi de prendre ma retraite du football international , poursuit-il. Il faut savoir quand s’arrêter et, pour moi, c’était le moment. J’avais 37 ans, le sélectionneur ne m’avait pas beaucoup fait jouer lors de cet Euro et, de plus, je voyais le nombre et la qualité des attaquants qui arrivaient. » …

TB pour SOFOOT.com