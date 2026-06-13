L'histoire d'Iliman Ndiaye à Marseille n'est pas finie

Les regrets, les regrets, les regrets. Marseillais pendant deux saisons entre 2023 et 2024, Iliman Ndiaye n’était pas parvenu à s’imposer dans le club phocéen . Pas assez mûr, le Sénégalais avait hissé les voiles direction les bords de la Mersey et Everton où il est parvenu à, cette fois, exploser aux yeux du grand public.

« L’histoire aurait tourné différemment »

Questionné sur un possible retour à l’OM chez France Football , Ndiaye en est sûr à 200% : « L’histoire n’est pas du tout finie avec l’Olympique de Marseille ». Ses parents ne lui ont certainement pas appris à ne pas refaire le monde car le joyau des Toffees a réécrit le scénario de son début de carrière.…

MBC pour SOFOOT.com