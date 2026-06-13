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L'arbitre de France-Sénégal est connu
information fournie par So Foot 13/06/2026 à 17:22

L'arbitre de France-Sénégal est connu

L'arbitre de France-Sénégal est connu

Un rendez-vous avec l’Australie en ouverture, ça devient un classique. L’entrée en lice de l’équipe de France dans cette Coupe du monde face au Sénégal sera arbitrée par un Australien . Né en Iran avant de s’exiler dans l’hémisphère sud, Alireza Faghani lancera mardi soir son troisième Mondial au sifflet de l’une des rencontres les plus attendues de ce premier tour.

Un bon souvenir pour les Bleus

Présent au Qatar et en Russie, Faghani a déjà croisé la route des Bleus en Coupe du monde . C’était lors du légendaire huitième de finale contre l’Argentine en 2018. Un sacré souvenir, donc. Meilleur en tout cas que celui laissé au PSG, balayé par Chelsea en finale du Mondial des clubs l’été dernier sous la direction de l’Australien.…

TB pour SOFOOT.com

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