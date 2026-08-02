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France-Le feu de forêt dans le Var n'est pas encore fixé, départ d'incendie dans l'Aude
information fournie par Reuters 02/08/2026 à 20:08
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Incendies de forêt dans le sud-est de la France

Incendies de forêt dans le sud-est de la France

L'incendie en cours ‌dans le Var a peu progressé dimanche mais n'est ​toujours pas fixé, ont indiqué les autorités et les pompiers, trois jours après la reprise de ce feu qui ravage un ​secteur montagneux du département.

Le préfet du Var, Simon Babre, a fait état ​en fin de journée de 1.850 hectares ⁠brûlés par l'importante reprise de l'incendie survenue vendredi, soit ‌50 hectares de plus que la veille.

"La nuit devrait être une nuit humide qui va faciliter ​le travail de ‌fourmi et d'approche des points chauds par les ⁠sapeurs-pompiers. Mais demain, nous avons de nouveau du vent (...), donc plus que jamais la vigilance est de mise", a-t-il ajouté.

Par ⁠ailleurs, la ‌préfecture de l'Aude a annoncé qu'un incendie parti ⁠vers 17h d'un véhicule en feu sur l'autoroute A61 au ‌niveau de la commune de Palaja s'était propagé ⁠à la végétation. Peu après 19h, plus de ⁠100 hectares ‌avaient été parcourus par les flammes.

"Les conditions climatiques défavorables font évoluer ​rapidement l'incendie", a ajouté ‌la préfecture dans un communiqué, précisant que l'autoroute était fermée dans les deux ​sens à proximité de Carcassonne.

La préfecture de l'Aude a ajouté que 12 moyens aériens étaient déployés sur place ⁠et que 280 sapeurs-pompiers luttaient contre le feu.

Concernant le méga-incendie qui a dévasté une partie du département de la Gironde depuis le 22 juillet, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé samedi à la mi-journée qu'il était désormais fixé.

(Rédigé ​par Benjamin Mallet)

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