France-Le feu de forêt dans le Var n'est pas encore fixé, départ d'incendie dans l'Aude

Incendies de forêt dans le sud-est de la France
L'incendie en cours dans le Var a peu progressé dimanche mais n'est toujours pas fixé, ont indiqué les autorités et les pompiers, trois jours après la reprise de ce feu qui ravage un secteur montagneux du département.
Le préfet du Var, Simon Babre, a fait état en fin de journée de 1.850 hectares brûlés par l'importante reprise de l'incendie survenue vendredi, soit 50 hectares de plus que la veille.
"La nuit devrait être une nuit humide qui va faciliter le travail de fourmi et d'approche des points chauds par les sapeurs-pompiers. Mais demain, nous avons de nouveau du vent (...), donc plus que jamais la vigilance est de mise", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, la préfecture de l'Aude a annoncé qu'un incendie parti vers 17h d'un véhicule en feu sur l'autoroute A61 au niveau de la commune de Palaja s'était propagé à la végétation. Peu après 19h, plus de 100 hectares avaient été parcourus par les flammes.
"Les conditions climatiques défavorables font évoluer rapidement l'incendie", a ajouté la préfecture dans un communiqué, précisant que l'autoroute était fermée dans les deux sens à proximité de Carcassonne.
La préfecture de l'Aude a ajouté que 12 moyens aériens étaient déployés sur place et que 280 sapeurs-pompiers luttaient contre le feu.
Concernant le méga-incendie qui a dévasté une partie du département de la Gironde depuis le 22 juillet, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé samedi à la mi-journée qu'il était désormais fixé.
(Rédigé par Benjamin Mallet)
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