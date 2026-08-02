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La France renforce le contrôle des prises de participation dans ses entreprises sensibles
information fournie par Reuters 02/08/2026 à 20:38
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Le quartier financier et d'affaires de La Défense, près de Paris

Le quartier financier et d'affaires de La Défense, près de Paris

Un ‌décret en Conseil d'Etat et un arrêté ​publiés dimanche renforcent le régime de contrôle des investissements étrangers en France afin de "continuer à protéger ​les entreprises et les technologies clefs pour (la) sécurité" du ​pays, a annoncé Matignon.

Les ⁠services du Premier ministre ont précisé dans ‌un communiqué que, dans le cas où un investisseur non-européen acquiert 10% ou plus ​d'actions d'une ‌entreprise française d'un secteur sensible et ⁠cotée en Bourse, l'opération doit désormais être autorisée par le Ministre de l'Economie.

Ce contrôle ⁠s'exerçait déjà pour ‌un seuil de 25% de détention de ⁠droits de vote dans une entreprise ‌française, a rappelé Matignon.

"Dans un contexte ⁠géopolitique marqué par de fortes tensions, il ⁠est abaissé ‌aujourd'hui de 25% à 10% pour se prémunir de prises ​de participations opportunistes ‌non européennes dans des entreprises françaises cotées hors de l'UE ​et pouvant présenter des menaces pour la sécurité nationale."

"Afin de ne pas ⁠porter une atteinte excessive à la capacité des entreprises de se financer sur les marchés, ce contrôle renforcé s'exercera selon une procédure accélérée", ont précisé les services du Premier ministre.

(Rédigé ​par Benjamin Mallet)

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