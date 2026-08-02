Incendies : situation toujours stable dans le Var et en Gironde, incendie fixé dans l'Aude

Un camion de pompiers au milieu d'une végétation en partie détruite par un incendie à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, le 1er août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les pompiers continuent dimanche soir de batailler pour contenir les reprises de feu dans le Var et en Gironde, où les flammes n'ont presque pas gagné de terrain, ainsi que près de Carcassonne dans l'Aude, où un incendie déclaré dans l'après-midi est désormais "fixé".

Signe de la nette amélioration sur le terrain, en Gironde, dans le village dévasté du Porge, commune la plus touchée par le mégafeu, la préfecture a autorisé dans la soirée le retour, à partir de lundi à 14H00, des milliers de personnes évacuées.

Cette mesure concerne également la commune de Lège-Cap-Ferret, y compris la très touristique presqu'île à 19H00, à l'exception des campings, ainsi que deux quartiers du Porge (Le Ferron et Plein Soleil) où des opérations de déminage sont en cours.

Avec cette nouvelle mesure de retour à domicile, la quasi-totalité des 224.000 résidents et touristes délogés à titre préventif dans 23 communes depuis le déclenchement de l'incendie, le 22 juillet, auront ainsi pu rejoindre leurs habitations ou lieux de séjour.

Dans le Var, le sinistre qui s'est déclaré vendredi n'est "pas encore fixé et ce n'est pas à l'ordre du jour, tant qu'on aura des points chauds", a prévenu le patron des pompiers du département, Eric Grohin, dimanche après-midi.

Quant à son extinction, elle constituera "un travail de longue haleine qui va durer plusieurs jours", a-t-il averti.

Parmi les points de vigilance figurent le vent changeant, les températures qui dépassent parfois dans le département les 36°C et le taux d'humidité avoisinant les 15-25%, a souligné le commandant des opérations de secours, le lieutenant-colonel Christophe Pasquini, lors d'un point presse plus tôt.

Des pompiers conduisent un camion de lutte contre les feux de forêt (CCF) dans la forêt du Grand Crohot, à Légé-Cap-Ferret, dans le sud-ouest de la France, le 1er août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Ce brasier, qui avait parcouru environ 1.850 hectares dimanche soir - contre 1.800 le matin- s'est déclenché au sud d'un autre important incendie, fixé il y a quatre jours près du massif du Gros Bessillon.

En raison de "l'évaluation favorable du feu", les mesures d'évacuation et de confinement préventifs ont été levées dimanche, a précisé le préfet du Var, Simon Babre, en début de soirée.

Dimanche, les "deux principales reprises de feu" ont rapidement été traitées par les moyens terrestres et aériens, a-t-il déclaré.

Pour les 1.500 pompiers déployés sur place, l'"objectif" est désormais de "rassurer la population" en faisant en sorte, notamment, que plus aucune maison "ne soit brûlée", selon le commandant des opérations de secours.

"Violence extrême" à Correns

Au total, 70 maisons ont été touchées, dont 41 entièrement détruites, selon un bilan des autorités.

Dans le village de carte postale de Correns, plus d'une dizaine de maisons ont été brûlées, selon la mairie.

"Le feu s'est déplacé à une rapidité épouvantable. On voyait les flammes à tous les bouts de rue, c'était très anxiogène", a relaté la maire Nicole Rullan.

Voitures calcinées, maisons aux vitres fondues, poteaux électriques aux fils pendus sur la route : le passage des flammes a laissé place à un paysage gris de désolation, a constaté l'AFP.

"C'est d'une violence extrême. Correns, c'est verdoyant, c'est magique... C'était un jardin d'Eden", se lamente un autre habitant, Pascal Martinez, les yeux embués par les larmes, tout en continuant d'éteindre avec des bidons d'eau les fumeroles de son champ d'oliviers réduit en cendres.

Vue aérienne depuis un hélicoptère de la Sécurité civile montrant un camion de pompiers sur une route du Porge, en Gironde, le 31 juillet 2026 ( POOL / Sarah Meyssonnier )

C'est le quatrième brasier d'ampleur qu'affrontent les pompiers depuis le 19 juillet dans le centre du Var, territoire de vignes, de champs d'oliviers et de villages de pierre claire typiques. Environ 7.450 hectares y ont été dévorés par les incendies depuis début juillet.

Dans l'Aude, un véhicule en feu sur l'autoroute A61 près de Carcassonne a déclenché un feu de végétation qui a parcouru une centaine d'hectares dimanche, avant d'être finalement "fixé" peu après 21H00, a indiqué un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude (Sdis 31).

Un dispositif "massif" de secours avait été deployé sur la zone, comptant 280 pompiers, 60 camions d'intervention, ainsi que trois Canadair, deux Dash, deux hélicoptères bombardiers d'eau et quatre Air Tractor.

L'autoroute reliant Toulouse à Narbonne a néanmoins été coupée, et environ 150 personnes évacuées par précaution.

Espoir d'un "nouveau départ" à Arcachon

En Gironde, où le mégafeu a dévoré 42.000 hectares en l'espace de onze jours, la situation était "stable" dimanche matin, selon la préfecture.

Des camions de pompiers stationnés près d'une zone où un incendie de forêt s'est déclaré, à Correns, dans le Var, le 1er août 2026 ( AFP / Clement MAHOUDEAU )

Si ce mégafeu, fixé depuis samedi, "n'évolue plus", il n'est toutefois pas "éteint". Et "des reprises de feu à la marge dans les foyers encore actifs" ont eu lieu durant la nuit de samedi à dimanche, selon les pompiers.

Dans ce département très dépendant du tourisme, la plupart des habitants évacués ont pu retrouver leurs domiciles, mais certains commerçants s'inquiètent de l'effet des incendies sur leur activité.

A Arcachon, station balnéaire épargnée par les flammes, quelques vacanciers et riverains ont commencé à revenir sur le front de mer dimanche. Comme Bruno Spinosa, retraité qui a dit espérer un "nouveau départ", en se disant néanmoins "inquiet" face aux "gens qui commencent à faire des pique-niques avec la clope au bec" en pleine période de sécheresse.

Un camion de pompiers dans la forêt du Grand Crohot, à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, le 1er août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Car les forêts s'enflamment d'autant plus facilement lorsque la végétation et les sols sont très secs comme cela est le cas depuis des mois, un phénomène accentué par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

En Gironde, des sapeurs-pompiers ukrainiens, lituaniens et polynésiens sont attendus.

Leur travail d'extinction pourrait durer "jusqu'aux pluies de l'hiver" et le feu pourrait couver pendant "plusieurs mois" en sous-sol sec et tourbeux, selon les pompiers. Ce fut le cas du feu déclaré en 2022 dans le département, resté chaud pendant deux ans et "encore sous surveillance".