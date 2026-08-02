L'OPEP+ va augmenter légèrement sa production de pétrole en septembre

PHOTO D'ARCHIVES : Des passants devant une installation représentant un baril de pétrole avec le logo de l'OPEP

‌L'OPEP+ a donné son accord à ​une légère hausse de ses objectifs de production de pétrole à partir du ​mois de septembre, soit 188.000 barils par ​jour, a annoncé dimanche ⁠l'alliance dans un communiqué.

L'OPEP+, qui rassemble ‌les pays membres de l'OPEP et d'autres pays producteurs de ​pétrole ‌menés par la Russie, n'a pas ⁠donné d'indication sur ce que pourrait être sa politique en la matière ⁠lors du ‌dernier trimestre 2026, alors que ⁠les tensions restent vivent au ‌Moyen-Orient, poussant les prix du ⁠brut à la hausse.

Des sources ⁠avaient auparavant ‌déclaré à Reuters que l'alliance devrait ​opter pour un ‌statu quo lors des trois derniers mois de l'année.

L'OPEP ​a précisé que sept pays ajusteront leur production à ⁠la hausse pour garantir la "stabilité des marchés" : Arabie saoudite, Russie, Iraq, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman.

(Reportage d'Alex Lawler, Ahmad Ghaddar et Olesya Astakhova ; version française ​Tangi Salaün)