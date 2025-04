information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 14:33

Rendez-vous avec une partie de l’équipe du film "Zion" : Nelson Foix le réalisateur, ainsi que Sloan Decombes et Don Snoop les comédiens, à l’occasion de la sortie du film en salle, le 9 avril. Zion met en scène la Guadeloupe et ses habitants comme jamais vu auparavant, mettant, par la même occasion, en exergue les problématiques économiques et sociales des Caraïbéens. Dans cet épisode, Lilian Thuram et Jocelyne Beroard offrent les vidéos surprises.