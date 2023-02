information fournie par France 24 • 09/02/2023 à 10:21

Volodymyr Zelensky se rend en visite-surprise à Londres et Paris avant d'assister au Conseil Européen à Bruxelles. L'occasion de demander à nouveau des avions de combat au Royaume-Uni, qui dit "étudier la question" et compte déjà former des pilotes ukrainiens. On va plus loin avec Zyad Limam, Bruno Daroux et Gulliver Cragg à Kiev.