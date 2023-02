Zelensky au Conseil européen : sur les armes, "aller plus vite" que la Russie

information fournie par France 24 • 09/02/2023 à 16:04

"Nous ne défendons pas que notre territoire, nous défendons notre maison européenne", a déclaré le dirigeant ukrainien au cours d'un sommet européen. Il a "personnellement" remercié les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE de leur "soutien sans faille" ces derniers mois. Mais il a prévenu qu'il faudrait faire plus. "Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes (...). Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur", a-t-il martelé, soulignant la mobilisation en cours côté russe.