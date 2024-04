Zelensky appelle à une réponse mondiale "unie" face à la Russie

information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 15:53

Alors que l'aide occidentale s'essouffle, notamment en raison de divisions politiques au Congrès américain, la situation sur le front s'est récemment dégradée pour Kiev, qui exhorte depuis des mois ses partenaires à lui livrer davantage d'armements et de systèmes de défense antiaérienne. Dans ce contexte, le soutien militaire occidental qui a aidé Israël à intercepter la quasi-totalité de missiles et drones explosifs iraniens a suscité une forme d'amertume."Le monde entier a vu ce qu'est une vraie défense. Il voit qu'elle est possible. Et le monde entier a vu qu'Israël n'était pas seul dans cette défense", a relevé le président Volodymyr Zelensky dimanche soir. "Ce n'est pas la rhétorique qui protège le ciel", a-t-il ajouté en exhortant les soutiens de Kiev à ne pas "fermer les yeux sur les missiles et les drones russes" qui visent l'Ukraine.