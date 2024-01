information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 14:47

Yvan Attal s'est récemment retrouvé au cœur de la polémique autour de Gérard Depardieu, après avoir signé une tribune en soutien à l'acteur, accusé de viol et d'agression sexuelle. Invité de Louise Dupont, l'acteur et réalisateur nous explique sa position. Il revient aussi sur son actualité sur grand écran avec le thriller “Un coup de dés”, qu'il réalise et dans lequel il s’octroie l’un des premiers rôles au côté de Maïwenn, Guillaume Canet et Marie-Josée Croze.