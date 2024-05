information fournie par France 24 • 05/05/2024 à 16:39

A l'occasion du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Pékin et Paris, Xi Jinping est attendu en France pour une visite d'Etat les 6 et 7 mai. La France est la première étape de la tournée européenne du président chinois avant la Serbie et la Hongrie. La guerre en Ukraine et les relations commerciales devraient être au coeur des discussions.