"Wonka", Timothée Chalamet et la chocolaterie

information fournie par France 24 • 13/12/2023 à 15:44

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. "Wonka", l'enfance du célèbre chocolatier, est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Avec Timothée Chalamet pour revêtir les habits du personnage inspiré du célèbre roman de Roald Dahl. "Les Trois Mousquetaires : Milady", avec Eva Green, est la suite de la dernière adaptation sur grand écran des aventures des mousquetaires. "Survival of kindness", fable postapocalyptique de Rolf de Heer, est une production australienne.