28/11/2023 à 15:44

La Walt Disney Company fête cette année son centenaire. Retour en image sur l’invention de Mickey et toute une série de personnages, aujourd’hui devenus familiers. Pour marquer son centième anniversaire, Disney a fait de son étoile la vedette d’un nouveau film d’animation « Wish, Asha et la bonne étoile ». Nous avons rencontré l’équipe qui a créé ce dernier Disney avec les voix françaises d'Isabelle Adjani, Lambert Wilson et Gérard Darmon.