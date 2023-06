information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 10:58

En revendiquant financer Wagner à hauteur d'un milliard d'euros, Vladimir Poutine avoue ce que beaucoup pensaient depuis longtemps: la société militaire privée n'est qu'une extension du Kremlin, un moyen de se soustraire au droit de la guerre. La Russie tombe le masque ? On va plus loin avec Patricia Allémonière, Elena Volochine et Bruno Daroux.