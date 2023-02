information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 12:31

L'Assemblée générale de l'ONU a exigé jeudi un retrait « immédiat » des troupes russes qui ont envahi l'Ukraine il y a un an, et a voté à une très large majorité une résolution qui appelle aussi à une paix « juste et durable ». Les précisions d'Armelle Charrier, chroniqueuse internationale à France 24.