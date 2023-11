"Voleuses" : le nouveau film d'action au féminin signé Mélanie Laurent

information fournie par France 24 • 17/11/2023 à 15:15

Dans ce nouveau numéro de l'émission "À l'Affiche !", Mélanie Laurent est l'invitée de Louise Dupont. Aux côtés de l'acteur Félix Moati, elle évoque son dernier projet, "Voleuses", un film d'action au féminin. À 40 ans, l'actrice et réalisatrice a déjà 25 ans de carrière derrière elle. On l'a vue dans des dizaines de films, dont "Inglorious Basterds" de Quentin Tarantino. En parallèle de sa carrière d'actrice, Mélanie Laurent a également réalisé plusieurs films, dont "Respire", "Demain", un documentaire sur l'écologie, et plus récemment "Le bal des folles". Elle a aussi dirigé un film aux États-Unis en 2018, "Galveston".