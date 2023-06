Voitures volantes : décollage imminent... mais attention aux secousses !

information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 18:39

Les JO de Paris 2024 vont être l'occasion de tester en grandeur nature l'utilisation de taxis à décollage vertical. Des constructeurs allemands Volocopter et Lilium, au britannique Vertical Aerospace, en passant par l'américain Joby Aviation, tous souhaitent multiplier les vols de leurs modèles à destination du grand public lors de cette grande messe. Mais pour généraliser cette expérience dans nos villes et à plus grande échelle, reste à harmoniser une réglementation encore balbutiante.