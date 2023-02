Voici pourquoi l’hydrogène n’est pas une énergie miracle

information fournie par Boursorama • 22/02/2023 à 09:03

Pour pouvoir se passer du gaz russe et viser la neutralité climatique en 2050, l'Europe se tourne vers l'hydrogène avec des investissements massifs. Cependant de nombreux facteurs rendent l'énergie verte plus difficiles à exploiter qu'il n'y paraît... Les explications de Benjamin Louvet, Gérant matières premières chez OFI Invest AM.

