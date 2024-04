information fournie par Boursorama • 04/04/2024 à 14:43

Pour rendre plus visibles les fonds d'épargne les plus vertueux, le label ISR, premier label de finance durable européenne, a fait peau neuve le 1er mars. L'occasion de faire un point sur les nouvelles exigences et ce que cela change pour les épargnants avec Anne-Catherine Husson Traore, directrice générale de Novethic.

