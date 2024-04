Voices for Gaza : ce collectif à pour objectif de "réhumaniser" les Palestiniens

information fournie par France 24 • 28/04/2024 à 14:50

"Devoir réhumaniser les palestiniens, c'est dire à quel point nous sommes et avons été déshumanisés"

Selon un dernier bilan du Hamas, 34 454 personnes ont été tuées à Gaza. On compte aussi plus de 77.000 blessés. Derrières ces chiffres, ce sont des noms, des visages. Le collectif "La culture pour un cessez-le-feu" lançait en mars dernier un projet, "Voices For Gaza". Des acteurs, des écrivains, des musiciens, prêtent leur voix, ils lisent à voix haute, avec bcp d’émotions et de puissances des témoignages, ceux de civils gazaouis, d’humanitaires et de soignants. Claire Touzard, autrice, et Karim Kattan, écrivain, sont les invités de Nabia Makhloufi.