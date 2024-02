Vladimir Poutine face à Tucker Carlson : rencontre du troisième type

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 19:44

L'interview fleuve de Vladimir Poutine à Tucker Carlson fait les titres de la propagande russe, qui prétend que l'ancienne vedette de Fox News serait parvenue à "percer" le prétendu "blocus informationnel" aux États-Unis : les Américains seraient enfin "réinformés" du fait que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine par expansionnisme. Pendant plus de deux heures, Vladimir Poutine développe des théories plus révisionnistes les unes que les autres, encouragé par un Tucker Carlson plus convaincu que jamais qu'une "force surnaturelle" dirige le monde. Florilège.