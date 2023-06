information fournie par France 24 • 01/06/2023 à 10:46

Le ciel n'est plus une limite. Nombreux sont les projets un peu fous de voyage et d'installation sur Mars. Aux États-Unis, la Nasa va permettre à quatre chercheurs de simuler la vie sur la planète rouge, alors qu'ils seront en réalité dans l'Arizona. Un reportage de nos confrères de France 2, Loic de la Mornais et Thomas Tonzel.