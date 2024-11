information fournie par France 24 • 01/11/2024 à 17:19

La Guadeloupe est sous le choc après la mort, à Montpellier, d'une Guadeloupéenne de 25 ans atteinte d'une méningite. Malgré des appels répétés, elle n'a pas été prise en charge par les services d'urgences et n'a pas pu être ranimée. Sa famille a porté plainte pour non-assistance à personne en danger et sa mère témoigne de sa douleur et sa révolte.