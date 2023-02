Visite de Sergueï Lavrov au Soudan : rencontre avec la junte au programme

information fournie par France 24 • 09/02/2023 à 10:16

Après le Mali et la Mauritanie, Sergei Lavrov est arrivé ce mercredi 8 février à Khartoum où il doit rester deux jours. Au programme des rencontres avec les autorités et notamment son homologue Ali Al-Sadig, ministre nommé par la junte à la tête du pays. Les deux hommes doivent officiellement discuter d’échanges commerciaux, mais il ne fait aucun doute que le ministre russe vient en réalité appuyer les militaires au pouvoir et tenter d’agrandir la zone d’influence de Moscou.