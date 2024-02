Violences sexuelles: "c'est aujourd'hui, maintenant, partout, ça traverse les milieux"

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 13:47

Benoît Jacquot a construit son œuvre autour des actrices, stars confirmées comme débutantes, certaines ayant été très jeunes ses compagnes et qui l'accusent aujourd'hui d'emprise et de violences. Une de ses plus célèbres anciennes compagnes est Judith Godrèche, qui a vécu avec lui de ses 14 à 19 ans, au vu et au su de tous, et a porté plainte contre lui mardi pour viols sur mineure. Les violences sexuelles et physiques détaillées par l'actrice sont niées en bloc par le réalisateur de 77 ans, spécialiste des portraits de femmes, qui insiste sur le caractère "amoureux" de leur histoire. La comédienne décrit, elle, une relation "d'emprise" avec le cinéaste de 25 ans son aîné. Dans un documentaire qui a resurgi du psychanalyste Gérard Miller, accusé pour sa part par plusieurs femmes de viols et d'agressions sexuelles, Benoît Jacquot décrivait le cinéma comme une "couverture pour tel ou tel trafic illicite". Pour Marine Turchi, journaliste chez Mediapart, "Les violences sexuelles et les récits des violences sexuelles, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est partout, c'est dans les entreprises, ça traverse les milieux, évidemment".