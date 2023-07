Violences racistes à Sfax : le président Saied "n'a pas pris une initiative pour calmer cette crise"

information fournie par France 24 • 06/07/2023 à 18:06

Les tensions à Sfax entre les habitants et les migrants se sont exacerbées après un discours en février du président Kais Saied pourfendant l'immigration clandestine et la présentant comme une menace démographique pour son pays. La plupart de ces migrants viennent en Tunisie pour tenter ensuite de rejoindre l'Europe par la mer, en débarquant clandestinement sur les côtes italiennes. Cette semaine, le président Saied a affirmé que la Tunisie "n'accepte pas sur son territoire quiconque ne respectant pas ses lois, ni d'être un pays de transit (vers l'Europe) ou une terre de réinstallation pour les ressortissants de certains pays africains". Selon Rabeb Aloui, journaliste indépendante, "le président de la république n'a pas pris une initiative pour calmer cette crise et, de l'autre côté, on voit qu'il n'y a pas vraiment de solutions au niveau de la sécurité concernant ces migrants illégaux".