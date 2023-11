Violences faites aux femmes : une augmentation inquiétante en Outre-mer

information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 19:14

Plus de 244 000 victimes de violences conjugales ont été recensées en France 2022, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Cette hausse est encore plus marquée en Outre-mer, notamment en Guyane et à La Réunion, où les signalements ont augmenté de manière significative. Des initiatives sont prises pour essayer d’enrayer ce fléau : stages de responsabilisation, groupes de parole ou encore création de centres de prise en charge des conjoints violents.