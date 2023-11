information fournie par France 24 • 20/11/2023 à 16:11

Le 20 novembre marque la Journée internationale des droits de l'enfant. Pour l'occasion, près d'une trentaine d'ONG appellent à renforcer ces droits dans l'Hexagone et les départements d'Outre-mer. La Première ministre Élisabeth Borne a présidé le troisième Comité interministériel à l'enfance et dévoilé le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants pour la période 2023-2027. Plus de détails dans cette chronique de Julia Sieger.