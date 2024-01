information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 17:16

L'Equateur connaît une crise sécuritaire sans précédent. Le pays andin est ravagé par la violence due au narcotrafic et au crime organisé. Face à cette situation, le Pérou voisin a annoncé mardi soir avoir déclenché l'état d'urgence le long des plus de 1 400 km de sa frontière avec l'Equateur et renforcé sa surveillance. Les précisions de Juliette Chaignon, correspondante de France 24 à Lima.