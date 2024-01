Violence des gangs en Equateur : comment expliquer cette descente aux enfers ?

information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 14:26

L'Equateur est plongé, selon son président, dans un "conflit armé interne" avec les gangs de narcotrafiquants. M. Noboa, 36 ans, plus jeune président de l'histoire du pays et élu en novembre sur la promesse de rétablir la sécurité, avait décrété lundi l'état d'urgence pour 60 jours dans tout le pays, au lendemain de l'évasion d'un chef de gang redouté. Il y a encore quelques années, l'Equateur était considéré comme l'un de pays les plus sûrs du continent sur américain. Comment expliquer cette descente aux enfers ?