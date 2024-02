Violence au Cameroun : les séparatistes menacent les zones francophones

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 10:41

Au Cameroun, la région francophone de l'Ouest fait depuis 2021 régulièrement l’objet d’attaques attribuées aux séparatistes anglophones des régions voisines du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie depuis sept ans à un conflit armé sur fond de revendications sécessionnistes. La dernière attaque en date, qui a fait neuf morts, a visé en novembre 2023 Bamenyam, un petit village enclavé du département des Bamboutos, situé à six heures de route de la capitale Yaoundé. Les autorités renforcent le dispositif sécuritaire pour faire face à d’éventuelles attaques. Le reportage de nos correspondants Marcel Amoko et André Yakana.