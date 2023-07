Vingt ans après la chute de Saddam Hussein, ces Irakiennes qui lancent leur propre affaire

information fournie par France 24 • 07/07/2023 à 16:53

Lancer une entreprise n’est jamais simple. Encore moins quand on est femme et qu’on vit dans un pays conservateur et instable comme l’Irak. Pour aider les entrepreneures à démarrer leur business, le programme d'incubation Raa'idat les accompagne. Zahraa Al-Nasrawi a bénéficié de ce programme et nous partage son expérience, aux côtés d'Alexandra Duchêne, attachée de coopération à l'ambassade de France en Irak.