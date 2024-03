information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 15:24

Nous recevons un invité d'exception, qui a réussi à porter dignement le nom de son père tout en se faisant un prénom. Surnommé “le Hendrix du Sahel”, le guitariste Vieux Farka Touré mêle les rythmes du blues, des cultures africaine et américaine, entre modernité et tradition. En près de 20 ans de carrière, il emporte ses musiques depuis sa ville natale de Niafunké au Mali et écume toutes les salles du monde. Il est de retour pour une tournée européenne, avec ses albums "Les Racines" et "Ali".