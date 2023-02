Vers un nouvel ordre mondial ? Ukraine : un an après, la géopolitique bouleversée

information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 20:23

Vendredi 24 février, cela fera un an que l'invasion russe en Ukraine a débuté. Vladimir Poutine annonçait alors ce qu'il qualifie toujours d'"opération spéciale", et Kiev se réveillait sous les bombes… À la veille de ce triste anniversaire, l'assemblée générale de l'ONU doit voter ce soir - jeudi 23 février - une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine. Kiev et ses alliés espèrent que ce texte, même s'il est non contraignant, recueillera le soutien le plus large face à Moscou.