information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 15:02

Et si les travailleurs n’étaient pas à la fête en ce 1er mai qui, d’ailleurs, est historiquement une journée de revendication ? En France, deux personnes en moyenne meurent chaque jour dans le cadre de leur emploi. Un chiffre qui ne baisse pas. Existe-t-il un problème systémique ? Qui sont ces morts dont on parle si peu ? Comment les familles font-elles face ? Pour en parler, nous recevons Véronique Millot de l’association "Stop à la mort au travail" et le journaliste au Monde Jules Thomas.