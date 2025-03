Vendée Globe : Violette Dorange sur France 24

information fournie par France 24 • 04/03/2025 à 22:12

Benjamine de la course à 23 ans, le phénomène Violette Dorange (Devenir) a passé dimanche la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 25e position, bouclant son tour du monde en 90 jours, 22 heures et 37 minutes. Elle est devenue en l'espace de quelques mois une star des réseaux sociaux avec plus de 550.000 abonnés, a terminé son premier Everest des Mers à bord d'un voilier sans foils. Elle embarquera pour le reste de l'année en tant qu'équipière sur son premier monocoque à foils, un voilier mis à l'eau en 2022 et éprouvé par la Britannique Samantha Davies, 13e du dernier Vendée Globe et très expérimentée.