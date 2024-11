information fournie par France 24 • 04/11/2024 à 18:33

Le Vendée Globe, la course de voile la plus difficile au monde, est considérée comme "l’Everest des mers". Tous les quatre ans, les skippers partent à l’assaut des océans les plus hostiles de la planète. Un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale pendant près de trois mois. Entre excitation et pression, comment aborder un tel défi ? Cédric Ferreira s'est plongé dans les coulisses de la préparation.