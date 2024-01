Vatican, bras de fer à la Curie

information fournie par France 24 • 05/01/2024 à 11:00

Au Vatican, le Pape François se retrouve face à une opposition de plus en plus virulente. Le clan conservateur de la Curie - le "gouvernement" du Saint-Siège - lui reproche une vision laxiste de la doctrine catholique, notamment en ce qui concerne la place faite aux couples homosexuels et aux personnes divorcées dans l’Eglise. Notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza, a enquêté dans les couloirs du Vatican sur ce conflit qui prend de l’ampleur, entre partisans de la modernité et tenants de la tradition.