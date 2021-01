France 24 • 22/01/2021 à 22:37

Selon Boris Johnson, le variant britannique ne serait pas seulement plus contagieux, il serait aussi plus mortel. Mais pour le professeur d'immunologie, Michel Goldman, "ce n'est pas le problème majeur." Le plus préoccupant, "c'est qu'il circule et que les mesures barrières habituelles, sans doute, ne sont pas suffisantes."