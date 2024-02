Valérie Hayer : "L’extrême droite de Jordan Bardella est hypocrite sur le Green Deal et la PAC"

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 16:51

En cette année d'élections européennes, les grands groupes européens et les partis nationaux se cherchent des têtes de listes pour affronter ce scrutin, en juin. Selon les affinités politiques, la campagne portera davantage sur la place de l'Europe dans le monde, le pouvoir d'achat des Européens, la transition écologique ou les questions migratoires et de souveraineté. Avec le remaniement ministériel en France, le groupe Renew Europe, celui de la majorité présidentielle, a perdu son chef de file, Stéphane Séjourné, devenu ministre des Affaires étrangères. Il est remplacé par Valérie Hayer, jusque-là peu connue du grand public : 37 ans, fille d'agriculteur, elle a été élue à la présidence de ce très grand groupe central au Parlement européen le 25 janvier dernier, et devra en porter les priorités : "le fameux Pacte vert et la protection de l’état de droit, des libertés fondamentales, des enjeux de compétitivité et de souveraineté européenne".