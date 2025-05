information fournie par France 24 • 07/05/2025 à 09:23

Emmanuel Macron va recevoir, malgré les critiques, le président syrien Ahmad al-Charaa. Invitée de Mardi politique, la vice-présidente des Républicains et sénatrice Valérie Boyer estime que cet ancien jihadiste "n’a pas renié son passé" et "ne voit pas ce qu’on peut en attendre". Dans cette émission, il est aussi question du référendum proposé par François Bayrou sur les finances publiques et de l’élection du président du parti Les Républicains.