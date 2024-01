information fournie par France 24 • 15/01/2024 à 16:53

En Guadeloupe, plus de 70 % des stations d'épuration ne fonctionnent pas ou mal, et ce, malgré d'importants financements, notamment de l’Union européenne. Une catastrophe sanitaire et environnementale qui pèse sur toutes les eaux de baignade de cet archipel et département français d’outre-mer. France 24 a enquêté sur des années de mauvaise gestion.