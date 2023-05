Urgence climatique : les diplômés de grandes écoles françaises font bouger les mentalités

information fournie par France 24 • 08/05/2023 à 13:01

Face à l’urgence écologique, de plus en plus de jeunes se mobilisent pour dénoncer l’inaction des gouvernements. Un mouvement qui a retenti jusque dans les grandes écoles françaises – Sciences Po, HEC, Polytechnique – où élèves et diplômés dénoncent un système d’enseignement qui ne prend pas en compte les limites climatiques. Certains diplômés tout juste sortis d’école ont choisi de défendre leurs convictions et de faire évoluer leurs anciennes formations. Notre équipe est allée à leur rencontre.